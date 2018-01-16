У здания Рады произошли столкновения между полицейскими и митингующими

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Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли возле второго подъезда Верховной рады в центре Киева, передаёт УНН.

Сообщается, что несколько митингующих подожгли шины у стен украинского парламента. Когда полицейские и пожарные попытались потушить огонь, началась потасовка. 

К настоящему времени полицейским удалось оттеснить протестующих, пожарные смогли потушить горящие шины.

Активисты проводят митинг у здания Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса. В правительственном квартале в центре Киева усилены меры безопасности из-за начала работы парламента, который рассматривает данный законопроект.

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