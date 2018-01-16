В центре Киева усилены меры безопасности из-за рассмотрения законопроекта о Донбассе

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в правительственном квартале в центре Киева из-за митингов и начала работы парламента, который рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

«Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Полицейские призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей Киева не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Как передаёт NewsOne, активисты проводят митинг у здания Верховной рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса.

Ранее в Раде рассказали о поправках, исказивших данный документ.