В центре Киева усилены меры безопасности из-за рассмотрения законопроекта о Донбассе

Короткая ссылка
Правоохранительные органы усилили меры безопасности в правительственном квартале в центре Киева из-за митингов и начала работы парламента, который рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

«Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Полицейские призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей Киева не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Как передаёт NewsOne, активисты проводят митинг у здания Верховной рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса.

Ранее в Раде рассказали о поправках, исказивших данный документ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119