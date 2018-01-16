В столкновениях у здания Рады пострадал полицейский

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Один сотрудник правоохранительных органов пострадал в результате столкновений с митингующими возле здания Верховной рады в центре Киева, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Как отмечается в сообщении в Facebook, около 11:00 (12:00 мск) у стен парламента митингующие подожгли принесённые ими 5 автомобильных шин. 

«Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСЧС пытались потушить подожжённые предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы», — сказали в пресс-службе.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один полицейский. Кроме того, за нарушение общественного порядка задержан один участник акции.

Ранее сообщалось, что у здания Рады, где рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, произошли столкновения между полицейскими и митингующими.

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Украина
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