В столкновениях у здания Рады пострадал полицейский

Один сотрудник правоохранительных органов пострадал в результате столкновений с митингующими возле здания Верховной рады в центре Киева, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Как отмечается в сообщении в Facebook, около 11:00 (12:00 мск) у стен парламента митингующие подожгли принесённые ими 5 автомобильных шин.

«Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСЧС пытались потушить подожжённые предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы», — сказали в пресс-службе.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один полицейский. Кроме того, за нарушение общественного порядка задержан один участник акции.

Ранее сообщалось, что у здания Рады, где рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, произошли столкновения между полицейскими и митингующими.