Гендиректор «Рустави 2» попал в базу «Миротворца» после сообщения о письме Порошенко в ФСБ

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, он был внесён в базу «за сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых — разрушение институтов государственной власти».

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о том, что украинский президент Пётр Порошенко якобы обращался в ФСБ.

Грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.