Эксперт прокомментировал реакцию Саакашвили на сообщения о письме Порошенко в ФСБ

Руководитель Центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа в беседе с RT предположил, с чем может быть связано заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он сомневается в подлинности опубликованного обращения президента Украины Петра Порошенко в ФСБ.

По его словам, «было бы смешно», если бы Саакашвили подтвердил, что Порошенко написал такое письмо.

«Другое дело, что озвучил эту фальшивку телеканал «Рустави 2». Безусловно, кто-то из окружения Саакашвили это инициировал. «Рустави 2» — телеканал, теснейшим образом связанный с Саакашвили, идеологически и финансово. Поэтому это не самодеятельность канала. Это обговорённая пиар-акция, может быть, направленная на повышение авторитета и улучшения имиджа Саакашвили, который отрицанием этого документа, я думаю, наберёт себе очки в общественном мнении», — отметил Чачиа.

По мнению эксперта, обычно Саакашвили критикует Порошенко, однако в этот раз защитил его. Чачиа считает, что благодаря этому он может создать в обществе впечатление справедливого человека.

Ранее Саакашвили прокомментировал сообщения, что Порошенко якобы обращался в ФСБ.

Грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.