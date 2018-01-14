Политолог прокомментировал сведения о том, что Порошенко якобы обращался в ФСБ

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что обнародованные ранее в СМИ документы, в которых глава государства якобы обращался в ФСБ, являются подделкой.

Он отметил, что Киев будет называть «фейком» даже правдивые показания, хотя в данном случае, вероятно, речь идёт всё же о фальсификации данных.

«Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — сказал эксперт.

Асафов также предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили, что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной…То есть это для придания документам правдивости», — заключил политолог.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление от 2007 года, в котором действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

В администрации президента Украины назвали «низкопробной подделкой и фейком» обнародованные СМИ документы.