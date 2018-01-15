В Раде заподозрили Порошенко в «госизмене» после опубликованных СМИ обращений в ФСБ

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в СБУ по факту «госизмены» украинского лидера Петра Порошенко.

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — написал он в Facebook.

Ранее грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление от 2007 года, в котором действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

В администрации президента Украины назвали «низкопробной подделкой и фейком» обнародованные СМИ документы.