Саакашвили прокомментировал сведения о том, что Порошенко якобы обращался в ФСБ

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко якобы обращался в ФСБ.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И всё же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — написал Саакашвили в своём Facebook.

Ранее грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

В администрации украинского президента назвали «низкопробной подделкой и фейком» опубликованные СМИ документы.