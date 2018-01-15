СБУ не пустила на гастроли одного артиста из России

С начала действия закона о получении разрешения украинских спецслужб на гастроли в стране артистов из России СБУ обработала 50 запросов. Об этом сообщают «Украинские новости».

«На данный момент обнаружены законные основания для недопущения на гастрольные мероприятия на Украине одного гражданина страны-агрессора, о чём проинформирован организатор мероприятия», — говорится в сообщении.

Имя артиста не разглашается.

В ноябре украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, устанавливающий особые требования к организации гастролей, участниками которых являются граждане России.

В частности, российские исполнители имеют право гастролировать на территории страны только после согласования со Службой безопасности Украины.