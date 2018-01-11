Украина изучает возможность выпуска собственной криптовалюты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства. Нацбанк Украины изучает возможность выпуска собственной криптовалюты.

Турчинов отметил на заседании СНБО, что «дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалюты из-за отсутствия законодательной и нормативной базы создаёт угрозы для экономики и безопасности государства».

«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», — сказал Турчинов.

В заявлении на сайте СНБО отмечается, что «национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты».

3 декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта El Petro. 6 января он объявил об эмиссии первых 100 млн единиц национальной криптовалюты.