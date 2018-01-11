Украина изучает возможность выпуска собственной криптовалюты
Турчинов отметил на заседании СНБО, что «дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалюты из-за отсутствия законодательной и нормативной базы создаёт угрозы для экономики и безопасности государства».
«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», — сказал Турчинов.
В заявлении на сайте СНБО отмечается, что «национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты».
3 декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта El Petro. 6 января он объявил об эмиссии первых 100 млн единиц национальной криптовалюты.
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