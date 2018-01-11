Захарченко считает ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе предбоевой
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является сложной, даже предбоевой.
«Ситуация сложная, она предбоевая», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.
По его мнению, украинское руководство считает развязывание войны в Донбассе единственным решением своих проблем.
В конце декабря в ДНР заявили об обстреле окраины Донецка зажигательными боеприпасами.
Также ФАН сообщало, что Вооружённые силы Украины пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие».
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