Захарченко считает ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе предбоевой

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является сложной, даже предбоевой.

«Ситуация сложная, она предбоевая», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

По его мнению, украинское руководство считает развязывание войны в Донбассе единственным решением своих проблем.

В конце декабря в ДНР заявили об обстреле окраины Донецка зажигательными боеприпасами.

Также ФАН сообщало, что Вооружённые силы Украины пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие».