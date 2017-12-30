В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка зажигательными боеприпасами со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обстреле окраины Донецка зажигательными боеприпасами, в результате чего произошло возгорание квартиры в одном из домов.

«Применив зажигательные боеприпасы к крупнокалиберному пулемёту, (украинские силовики. — RT) обстреляли западную окраину Донецка. В настоящее время в результате обстрела произошло возгорание квартиры на пятом этаже многоквартирного дома в посёлке Трудовские, по улице Соколовского, 2», — цитирует представителя командования ДНР Донецкое агентство новостей.

Ранее, как сообщало ФАН, представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что Вооружённые силы Украины пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие».