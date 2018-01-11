В ДНР заявили о 13 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о 13 случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня», — заявил представитель оперативного командования.

Отмечается, что огонь вёлся из вооружения БМП, миномётов, артиллерии, гранатомётов, стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы восьми населённых пунктов.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела силовиками.

20 декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.

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Военные действия в Донбассе Украина
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