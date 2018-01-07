Украинские силовики заявили об отсутствии обстрелов на Рождество в Донбассе

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Режим прекращения огня в Донбассе во время Рождества не нарушался, обстрелов на линии разграничения сторон не зафиксировано.

Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба украинской военной операции в Донбассе.

«Сегодняшний день… впервые в новом году прошёл без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооружённой провокации», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков. В ДНР заявили о четырёх таких случаях.

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