В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об одном случае обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 мм», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённого пункта Веселогоровка. Данных о пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих не поступало. Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.