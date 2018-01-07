В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков

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В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об одном случае обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 мм», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённого пункта Веселогоровка.

Данных о пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих не поступало.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

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