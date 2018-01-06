В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о трёх случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты (АГС, СПГ)», — говорится в сообщении. Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Логвиново и Нижнее Лозовое. Данные о пострадавших среди мирного населения и военнослужащих не поступали. Ранее в ЛНР сообщали об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ.