В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков

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В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о трёх случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты (АГС, СПГ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Логвиново и Нижнее Лозовое.

Данные о пострадавших среди мирного населения и военнослужащих не поступали.

Ранее в ЛНР сообщали об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ.

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