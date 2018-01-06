В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о четырёх случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов Ленинское и Зайцево, по которым применялись миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.

20 декабря стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.