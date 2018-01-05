В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.
Отмечается, что спокойная ситуация сохраняется уже третьи сутки.
«За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано», — отметили в пресс-службе Народной милиции.
Ранее ФАН сообщало, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обстреле пригорода Донецка.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: