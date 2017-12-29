В ДНР сообщили об обстреле пригорода Донецка
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обстреле пригорода Донецка, передаёт ФАН.
Как утверждается, киевские силовики вели обстрел из миномётов и станковых противотанковых гранатомётов (СПГ).
В донецком оперативном командовании заявили о росте количества обстрелов и обратились к ОБСЕ с призывом объективно фиксировать нарушения режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что в ЛНР не зафиксировали нарушений режима тишины за прошедшие сутки.
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