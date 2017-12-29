В ДНР сообщили об обстреле пригорода Донецка

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обстреле пригорода Донецка, передаёт ФАН.

Как утверждается, киевские силовики вели обстрел из миномётов и станковых противотанковых гранатомётов (СПГ).

В донецком оперативном командовании заявили о росте количества обстрелов и обратились к ОБСЕ с призывом объективно фиксировать нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в ЛНР не зафиксировали нарушений режима тишины за прошедшие сутки.