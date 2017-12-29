В ЛНР не зафиксировали нарушений режима тишины за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) не зафиксировали нарушений режима тишины за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки с 28 на 29 декабря 2017 года обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.

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