В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о четырёх случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.