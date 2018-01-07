В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о четырёх случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы Горловки и Спартака, по которым применялись гранатомёты и стрелковое оружие», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что миномётному обстрелу подвергся район населённого пункта Ясиноватая.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт в регионе нельзя считать замороженным.

20 декабря стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.

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Украина
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