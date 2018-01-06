В ДНР объяснили выход «грузинского легиона» из бригады ВСУ

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что выход «Грузинского национального легиона» из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) связан с грубыми ошибками командования украинских силовиков и «дружественными» обстрелами собственных позиций.

«Действия украинского командования, загнанного в тупик, сопровождались грубейшими ошибками. Среди них: «дружественный» обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наёмников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков; 16 декабря — очередной «дружественный» обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады… в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Он отметил, что последней каплей в принятии решения о выходе «грузинского легиона» из состава 54-й бригады «стал факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского», который подконтролен Киеву.

Ранее сообщалось, что воюющий в Донбассе «Грузинский национальный легион» вышел из состава ВСУ. По словам участников формирования, такое решение было принято из-за незаконных приказов командира украинской части, в которую они входили. 

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