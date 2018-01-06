В ДНР объяснили выход «грузинского легиона» из бригады ВСУ

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что выход «Грузинского национального легиона» из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) связан с грубыми ошибками командования украинских силовиков и «дружественными» обстрелами собственных позиций.

«Действия украинского командования, загнанного в тупик, сопровождались грубейшими ошибками. Среди них: «дружественный» обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наёмников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков; 16 декабря — очередной «дружественный» обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады… в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Он отметил, что последней каплей в принятии решения о выходе «грузинского легиона» из состава 54-й бригады «стал факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского», который подконтролен Киеву.

Ранее сообщалось, что воюющий в Донбассе «Грузинский национальный легион» вышел из состава ВСУ. По словам участников формирования, такое решение было принято из-за незаконных приказов командира украинской части, в которую они входили.