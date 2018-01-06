«Грузинский легион» заявил, что покидает бригаду ВСУ

Так называемый «Грузинский национальный легион», который входит в состав ВСУ, заявил о выходе из состава 54-й бригады.

«20 декабря 2017 года «Грузинский легион» своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов «Грузинского легиона» и 25 — батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», — говорится в сообщении подразделения в Facebook.

Также грузинские бойцы обвинили украинских командиров в том, что те отняли у них транспортные средства, личные вещи и переданные волонтёрами бронежилеты и каски.

В октябре 2017 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказали, что на стороне ВСУ в Донбассе воюют почти 900 иностранных инструкторов и наёмников.

В ДНР также упоминали и «Грузинский легион».