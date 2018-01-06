Военный эксперт прокомментировал выход «Грузинского легиона» из бригады ВСУ

Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с RT объяснил причины выхода «Грузинского национального легиона» из состава Вооружённых сил Украины.

«Операция в Донбассе для Украины — большая неудача. Кроме того, командование и политическое руководство ведёт к обострению ситуации в этом регионе, к началу боевых действий. Продолжится не только уход иностранцев из ВСУ, но и усилится дезертирство из украинской армии, потому что все чувствуют бесперспективность своего существования в её рядах», — сказал он.

По его словам, постоянные конфликты между бойцами ВСУ происходят из-за недостаточной укомплектованности армии.

«Когда армия голодает, солдаты становятся или мародёрами, или начинают красть друг у друга, что соответственно взывает реакцию. Когда нет цели, когда ты не знаешь, за что ты воюешь, ты ищешь тех, на ком можно сорвать зло. В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?» — заключил эксперт.

Ранее в «Грузинском национальном легионе», который входит в состав ВС Украины, заявили о выходе из состава 54-й бригады.

Свои действия грузинские бойцы мотивировали некомпетентностью командира и его окружения.