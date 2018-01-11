В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Калиновка и Санжаровка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики. Отмечается, что огонь вёлся из 152-мм артустановок, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов и автоматических станковых гранатомётов. Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.