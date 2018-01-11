В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Калиновка и Санжаровка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.

Отмечается, что огонь вёлся из 152-мм артустановок, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов и автоматических станковых гранатомётов.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119