В ДНР заявили, что ВСУ пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие»
Представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что Вооружённые силы Украины пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие», сообщает ФАН.
Как утверждается, киевские силовики впервые с начала очередного перемирия применили миномёты.
По имеющимся данным, обстреливались пять населённых пунктов, в том числе Трудовские и Жабичево.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка.
Также сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Олег Царёв прокомментировал в беседе с НСН подход Киева к обмену пленными.
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