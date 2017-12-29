В ДНР заявили, что ВСУ пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие»

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Представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что Вооружённые силы Украины пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие», сообщает ФАН.

Как утверждается, киевские силовики впервые с начала очередного перемирия применили миномёты.

По имеющимся данным, обстреливались пять населённых пунктов, в том числе Трудовские и Жабичево.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка.

Также сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Олег Царёв прокомментировал в беседе с НСН подход Киева к обмену пленными.

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