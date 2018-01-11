Власти Астаны объявили режим ЧП из-за погодных условий
Власти Астаны объявили режим чрезвычайного положения из-за погодных условий.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию города.
«В дополнение к средствам жизнеобеспечения в городах, таким как пожарная служба, скорая помощь, коммунальные услуги, мы рекомендуем временно приостановить обслуживание государственных учреждений, учебных заведений, предприятий (рынков) и объектов», — сказано в сообщении.
10 января власти Южно-Сахалинска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сложной погодной обстановки.
Ранее Inforeactor сообщал, что жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard