Власти Астаны объявили режим ЧП из-за погодных условий

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Власти Астаны объявили режим чрезвычайного положения из-за погодных условий.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию города.

«В дополнение к средствам жизнеобеспечения в городах, таким как пожарная служба, скорая помощь, коммунальные услуги, мы рекомендуем временно приостановить обслуживание государственных учреждений, учебных заведений, предприятий (рынков) и объектов», — сказано в сообщении.

10 января власти Южно-Сахалинска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сложной погодной обстановки.

Ранее Inforeactor сообщал, что жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане.

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