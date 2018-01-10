Минобороны Украины: небоевые потери ВСУ в Донбассе в 2017 году составили 98 погибших

За 2017 год небоевые потери вооружённых сил Украины в Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов», — приводит сообщение телеканал «112 Украина».

При этом в Минобороны Украины не уточнили число военнослужащих, которые служат в Донбассе.

Отмечается, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.

В октябре 2017 года военный прокурор Украины заявил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили 10 тысяч человек.