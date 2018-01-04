В Совфеде оценили слова главы МИД Германии о вооружённых миротворцах в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о размещении вооружённого миротворческого контингента в Донбассе, сообщает ФАН.

«Учитывая то влияние, которое США имеют на Украине, учитывая проседание всей европейской политики под них… тот сценарий, который намерены реализовать США, мы уже видели в Югославии с их «миротворцами», — заявил Клинцевич.

Он также предостерёг ООН и Европу от размещения миротворцев по всей территории Донбасса. Сенатор призвал провести нормальный мониторинг и показать всему миру, что на самом деле происходит в регионе и с какой стороны летят снаряды, а не пытаться играть в политику.

Ранее эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал телеканалу «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».