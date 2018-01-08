На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы

На Украине сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.

«Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции», — говорится в сообщении.

Ранее в Нацполиции Украины заявили, что расследование дела об убийстве Ноздровской продвигается только благодаря оперативно-разыскным мероприятиям полиции, без какой-либо поддержки со стороны общественности.

1 января стало известно о гибели правозащитницы, её тело обнаружили в Вышгородском районе Киевской области.