В полиции Украины заявили о продвижении расследования убийства правозащитницы

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Расследование дела об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской продвигается только благодаря оперативно-разыскным мероприятиям полиции, без какой-либо поддержки со стороны общественности. Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-разыскным мероприятиям полиции расследование дела идёт дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что к расследованию привлечены 300 сотрудников Нацполиции Украины. 

Также сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской. 

О гибели правозащитницы стало известно 1 января. Её тело было обнаружено в Вышгородском районе Киевской области.

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Украина
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