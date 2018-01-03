В Нацполиции назвали предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской

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В Нацполиции Украины назвали предварительную причину смерти юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщает УНИАН.

По предварительным данным экспертизы тела, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.

«На её теле нашли колото-резаные раны на шее и подбородке. То есть речь идёт о насильственной смерти», — заявил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

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