В Нацполиции назвали предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской
В Нацполиции Украины назвали предварительную причину смерти юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщает УНИАН.
По предварительным данным экспертизы тела, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.
«На её теле нашли колото-резаные раны на шее и подбородке. То есть речь идёт о насильственной смерти», — заявил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
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