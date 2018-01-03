В Нацполиции Украины прокомментировали ход расследования убийства правозащитницы
К раскрытию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока, заявили в Нацполиции Украины.
Как отмечается на сайте ведомства, соответствующее поручение дал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
«Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов», — говорится в сообщении.
Также поручено взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз.
Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
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