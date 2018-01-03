В Нацполиции Украины прокомментировали ход расследования убийства правозащитницы

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К раскрытию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока, заявили в Нацполиции Украины.

Как отмечается на сайте ведомства, соответствующее поручение дал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов», — говорится в сообщении.

Также поручено взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

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