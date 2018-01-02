Полиция рассматривает четыре версии убийства правозащитницы на Украине

Украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил представитель ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«Сейчас рассматриваются основные четыре версии. Это её профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная, — по последнему делу по факту ДТП, следующая — хулиганство и ещё одна — что её хотели изнасиловать», — цитирует Жуковича «Укринформ».

По его словам, основной версией является то, что её убили из-за последнего дела о ДТП, которым она занималась несколько лет. Как отмечается, в 2015 году её сестру насмерть сбил племянник председателя суда Вышгородского района.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков взял на контроль расследование убийства Ноздровской.

О гибели правозащитницы стало известно 1 января. Её тело было обнаружено Вышгородском районе Киевской области.