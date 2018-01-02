В Киеве более 200 человек участвуют в акции протеста из-за убийства правозащитницы

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Около 250 человек собрались у здания ГУ Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Люди пришли с плакатами. Они выкрикивают «Позор!».

Кроме того, сообщается, что они принесли шины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства.

О гибели правозащитницы стало известно 1 января. Её тело было обнаружено Вышгородском районе Киевской области.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района.

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