Климкин назвал убийство правозащитницы на Украине вызовом для государства
Об этом он написал в своём Twitter.
«Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить», — написал Климкин.
Ранее сообщалось, что по делу об убийстве на Украине Ноздровской допросили 50 человек.
1 января полиция заявила об обнаружении в Вышгородском районе Киевской области тела женщины. Позднее стало известно, что это юрист Ирина Ноздровская, которая пропала 30 декабря.
Как сообщает «Украинская правда», Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района.