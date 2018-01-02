Климкин назвал убийство правозащитницы на Украине вызовом для государства

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал убийство юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской вызовом для государства.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить», — написал Климкин.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве на Украине Ноздровской допросили 50 человек.

1 января полиция заявила об обнаружении в Вышгородском районе Киевской области тела женщины. Позднее стало известно, что это юрист Ирина Ноздровская, которая пропала 30 декабря.

Как сообщает «Украинская правда», Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района.