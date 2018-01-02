Саакашвили призвал прийти на акцию протеста, где его самого не будет

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал прийти к зданиям МВД и СБУ в Киеве и «требовать справедливости» в деле об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом, по словам Саакашвили, сам он принять участие в акции протеста не сможет.

«Завтра возмущённые граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами, но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», — написал он.

По словам Саакашвили, он не будет присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть правозащитницы для собственной политической выгоды.

Ранее стало известно, что следствие допросило 50 человек по делу об убийстве на Украине юриста Ирины Ноздровской.