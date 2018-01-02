По делу об убийстве на Украине юриста Ноздровской допросили 50 человек

Следствие допросило 50 человек по делу об убийстве на Украине юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

«Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления», — заявил Жукович.

Кроме того, как пишет «Украинская правда», около 100 человек собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц Ноздровской.

1 января полиция заявила об обнаружении в Вышгородском районе Киевской области тела женщины. Позднее стало известно, что это юрист Ирина Ноздровская, которая пропала 30 декабря.