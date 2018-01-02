Глава МВД Украины взял на контроль расследование убийства правозащитницы

Глава МВД Украины Арсен Аваков взял на контроль расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, вопрос раскрытия убийства также находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

В сообщении говорится, что в настоящее время создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и департамента уголовного розыска Нацполиции.

«Мы не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но отмечаю, что сделаем всё возможное, чтобы убийца или убийцы И. Ноздровской были установлены и задержаны», — написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что около 250 человек собрались у здания ГУ Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.