К расследованию убийства правозащитницы на Украине привлечены около 300 полицейских

К расследованию дела об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Нацполиции Украины. Об этом сообщил первый замглавы МВД страны Сергей Яровой.

«Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моём личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела», — приводит его слова УНН.

Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской. Также стало известно, что она умерла от множественных колото-резаных ран.