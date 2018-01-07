К расследованию убийства правозащитницы на Украине привлечены около 300 полицейских

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К расследованию дела об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Нацполиции Украины. Об этом сообщил первый замглавы МВД страны Сергей Яровой.

«Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моём личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела», — приводит его слова УНН.

Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской. Также стало известно, что она умерла от множественных колото-резаных ран.

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