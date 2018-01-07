Судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер «Украина»

Профсоюзный комитет Николаевского государственного судостроительного комбината обвинил Киев в нежелании продать ракетный крейсер «Украина» для погашения задолженности перед сотрудниками предприятия. Об этом заявил председатель профсоюза Николай Головченко.

«В новый год мы, к сожалению, вошли с ещё большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн гривен. С ноября 2014 года задолженность перед теми работниками, которые остались, составляет более 50 млн гривен», — цитирует Головченко УНН.

Он подчеркнул, что денег, полученных от сделки по продаже крейсера, хватило бы на погашение задолженности.

Ранее в украинском Минобороны сообщили, что ведомство отказывается от работ по строительству крейсера «Украина», которые завершены на 95%.