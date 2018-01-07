Советник Порошенко пошутил над убийством военнослужащего в Донбассе

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook высмеял гибель военнослужащего в Донбассе.

«Шпок… и нету», — написал Бирюков под видеороликом, на котором, предположительно, запечатлён момент убийства ополченца.

В комментарии к размещённому посту он рассказал, что выстрел был произведён снайпером из винтовки Драгунова с расстояния около 450 м.

20 декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.