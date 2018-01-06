В бригаде ВСУ отвергли существование отдельного «грузинского легиона»

В командовании 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что отдельного подразделения под названием «грузинский легион» в составе этой бригады никогда не существовало.

«Командование 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины — иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием «грузинский легион» в составе 54-й бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооружённых силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей», — говорится в заявлении 54-й бригады, размещённом в Facebook.

Отмечается, что один военнослужащий-иностранец уволился из бригады по семейным обстоятельствам, ещё четверо уволились по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают нести службу в составе бригады.

Ранее сообщалось, что воюющий в Донбассе «Грузинский национальный легион» вышел из состава бригады ВСУ. По словам участников формирования, такое решение было принято из-за незаконных приказов командира украинской части, в которую они входили. В ДНР объяснили это грубыми ошибками командования.