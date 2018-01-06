Поклонская прокомментировала сообщения о сохранении украинского гражданства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Facebook заявила, что имеет только российское гражданство.

«Хочу расстроить депутата Верховной рады, гражданство у меня одно — России, и действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался», — написала она.

Кроме того, она посоветовала депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством».

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не лишила гражданства Наталью Поклонскую.