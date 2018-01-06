В Раде рассказали, почему Киев сохранил Поклонской украинское гражданство

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Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не лишила гражданства депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

По словам украинского депутата, ГМС направила ему официальное письмо в ответ на запрос, в соответствии с которым в ведомстве не располагают документальным подтверждением для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины.

«У них (в ГМС. — RT) нет данных о том, что она нарушила закон Украины о двойном гражданстве», — заявил Лещенко.

В середине октября 2017 года в украинских СМИ появилась информация, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская всё ещё является гражданкой Украины. 

Поклонская прокомментировала RT подобные сообщения СМИ. 

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