В Раде рассказали, почему Киев сохранил Поклонской украинское гражданство

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не лишила гражданства депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

По словам украинского депутата, ГМС направила ему официальное письмо в ответ на запрос, в соответствии с которым в ведомстве не располагают документальным подтверждением для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины.

«У них (в ГМС. — RT) нет данных о том, что она нарушила закон Украины о двойном гражданстве», — заявил Лещенко.

В середине октября 2017 года в украинских СМИ появилась информация, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская всё ещё является гражданкой Украины.

Поклонская прокомментировала RT подобные сообщения СМИ.