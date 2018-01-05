В Совфеде прокомментировали заявление Киева о рисках поездок в Россию

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал опубликованное МИД Украины предупреждение для украинцев не ездить в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, данное заявление является попыткой пресечь бегство украинцев в Россию.

«МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не к последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — сказал он.

Клинцевич отмечает, что неизвестно, на что ещё будет готов пойти Киев, если даже такие угрожающие предупреждения не сработают.

«Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — добавил парламентарий.

Ранее в МИД Украины заявили, что поездки в Россию являются «билетом в один конец».