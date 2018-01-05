В Совфеде прокомментировали заявление Киева о рисках поездок в Россию
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, данное заявление является попыткой пресечь бегство украинцев в Россию.
«МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не к последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — сказал он.
Клинцевич отмечает, что неизвестно, на что ещё будет готов пойти Киев, если даже такие угрожающие предупреждения не сработают.
«Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — добавил парламентарий.
Ранее в МИД Украины заявили, что поездки в Россию являются «билетом в один конец».