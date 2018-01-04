Эксперт прокомментировал предупреждение Киева о рисках поездок в Россию

Руководитель Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская прокомментировала RT опубликованное МИД Украины предупреждение для украинцев не ездить в Россию.

«Пугать можно сколько угодно. Но поскольку нынешняя киевская власть не может создать условия для нормального существования граждан, украинцы поедут куда угодно, лишь бы прокормить семью. Потому что сейчас страна скатилась вниз, опередив другие государства, всегда бывшие в аутсайдерах по уровню экономического развития. Даже в Молдове средняя заработная плата уже выше $200, а на Украине ниже», — рассказала она.

Эксперт также объяснила, для чего на Украине делаются соответствующие заявления.

«В настоящее время в России работают около 2—3 млн украинцев. Киевские власти хотят перенаправить этот поток в Европу, поскольку страна взяла европейский курс развития», — заключила Петровская.

Ранее в МИД Украины заявили, что поездки в Россию являются «билетом в один конец».