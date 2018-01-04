В Совфеде прокомментировали выдворение российской журналистки из Латвии

Выдворение российской журналистки из Латвии говорит о нарушении прав человека и свободы слова в этой стране. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Действия властей Латвии в очередной раз показали, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов», — приводит РИА Новости слова сенатора.

Он напомнил, что Латвия в ПАСЕ неоднократно поднимала вопрос о якобы нарушениях в России прав человека.

«Когда в очередной раз представители Латвии в Парламентской ассамблее Совета Европы будут говорить о правах человека или свободе слова в России, то пусть расскажут своим европейским партнёрам об угрозе, которая исходит от российских журналистов и о чёрных списках лиц, которым запрещён въезд в эту образцовую европейскую демократию», — добавил Клишас.

Ранее муж корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой рассказал телеканалу «360» о депортации супруги из Латвии.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.