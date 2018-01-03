Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 2017 год стал переломным в реформировании страны. Об этом глава государства написал в Twitter.

«2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским», — написал Порошенко.

Ранее президент Украины заявил, что достижениями страны в 2017 году стали безвизовый режим с ЕС, ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабные ремонты дорог.

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