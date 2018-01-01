Порошенко надеется на прогресс в вопросе интеграции Украины с ЕС в 2018 году

Украинский лидер Пётр Порошенко надеется на прогресс в углублении политической ассоциации и экономической интеграции страны с ЕС.

Об этом он написал в поздравлении Болгарии в связи с началом её председательства в Совете ЕС.

«Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также в укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины», — написал Порошенко в Twitter.

Вітаю нашого надійного партнера – Болгарію – з початком першого в історії цієї держави головування в Раді ЄС. pic.twitter.com/dp6zXLCDBH — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 января 2018 г.

Ранее Порошенко назвал оптимизм и веру в свои силы главными ресурсами украинцев.